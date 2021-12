Torta sbrisolona | storia e curiosità del dolce mantovano

Advertising

cavarica63 : @Thyria77 Da noi 'torta sbrisolona' - ValentinaArrig8 : @Maruzzella8720 Panettone, torrone, sbrisolona, paradell, e altri che non mi vengono in mente della regione, Lombar… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta sbrisolona

il Giornale

Dolce tipico di Mantova ma facilmente reperibile in molte zone del Nord Italia, laha una storia molto particolare che affonda le sue radici nel lontano XVI Secolo. Le sue origini sono legate al mondo contadino, tuttavia a nobilitare questa preparazione è stato l'...Sotto il dominio dei Gonzaga lasi nobilitò con l'aggiunta dello zucchero e delle ... Oggi è conosciuta anche come "delle tre tazze", perchè prevede in egual misura farina bianca, ...La storia della Torta Sbrisolona si intreccia con le vicende della famiglia Gonzaga a Mantova: ecco le origini della ricetta e cosa la rende celebre ancora oggi.La famiglia Azzaretti l’ha rilanciata più di sessanta anni fa. Non si taglia ma si spezza come la Sbrisolona mantovana. Ecco i tre forni ...