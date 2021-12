Torna per due giorni Mercato Marchesa (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Monica De Santis Presentato ieri mattina un nuovo appuntamento con Mercato Marchesa, ideato da Francesca Matera, Adriana Sannini e Monica Romei, con il supporto di Francesca Memoli, graphic designer, che si terrà domenica 19 e lunedì 20 dicembre (dalle 10 alle 22) negli spazi della Stazione Marittima dell’archistar Zaha Hadid. Cinquanta in tutto gli espositori, alcuni provenienti da fuori regione. Si tratta di creativi, designer, collezionisti, artigiani e hobbisti, che per due giorni esporranno e venderanno le loro creazioni. E così negli spazi della stazione marittim di Salerno si potranno ammirare le originali ceramiche di Cage design e Ila lab; le creazioni tessili di Paola Valitutti; i gioielli di Flora Sica, Buccia Design e Federica Cipriano; le esclusive vintage di Zebra, Michele Aiello, Rachele Montoro; i cosmetici di Nunzia ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Monica De Santis Presentato ieri mattina un nuovo appuntamento con, ideato da Francesca Matera, Adriana Sannini e Monica Romei, con il supporto di Francesca Memoli, graphic designer, che si terrà domenica 19 e lunedì 20 dicembre (dalle 10 alle 22) negli spazi della Stazione Marittima dell’archistar Zaha Hadid. Cinquanta in tutto gli espositori, alcuni provenienti da fuori regione. Si tratta di creativi, designer, collezionisti, artigiani e hobbisti, che per dueesporranno e venderanno le loro creazioni. E così negli spazi della stazione marittim di Salerno si potranno ammirare le originali ceramiche di Cage design e Ila lab; le creazioni tessili di Paola Valitutti; i gioielli di Flora Sica, Buccia Design e Federica Cipriano; le esclusive vintage di Zebra, Michele Aiello, Rachele Montoro; i cosmetici di Nunzia ...

Ultime Notizie dalla rete : Torna per La serie The Ferragnez ha come set Golferenzo ... dopo essere stata scelta tra i personaggi dell'anno dalla Treccani , torna a far parlare di sé e ...preso d'assalto il borgo di Golferenzo nel cuore del pavese dopo averlo scelto come inusuale set per ...

Manovra: torna bonus tv, per over 70 decoder consegnato a casa Viene rifinanziato il bonus Tv e decoder: nel 2022 arrivano 68 milioni di euro per l'acquisto di apparecchi in linea con i nuovi standard tecnologici. Lo prevede l'emendamento del governo alla manovra che punta anche a ridurre il divario digitale delle persone più anziane e con ...

Android 12 torna per Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3: riparte il rollout Androidworld Pokémon GO: nel 2022 torna il GO Tour Live in tre diverse località Niantic ha appena annunciato il Pokémon GO Tour: Live 2022, un evento dal vivo che si svolgerà in tre diverse città.

Paso Adelante torna in tv, annunciato il revival della serie spagnola La notizia è stata data dalle attrici Beatriz Luengo e Monica Cruz, rispettivamente nei panni di Lola Fernández e Silvia Jáuregui ...

