Tom Holland e Zendaya contro i pregiudizi sulle differenze d' altezza

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono loro, Tom, la coppia più chiacchierata del momento. Protagonisti, entrambi, di Spider-Man: No Way Home (in sala dal 15 dicembre), i due attori sono venuti allo scoperto come coppia anche nella vita di recente, lo scorso novembre. Proprio l'uscita del film ha coinciso con i loro primi red carpet insieme, e gli inevitabili commenti di gossip rosa. Tra questi, non sono mancate battute che non c'entrano niente con il romanticismo ma che hanno piuttosto a che fare con un cliché obsoleto, che riguarda un dettaglio fisico, nello specifico la differenza d'. Nella coppia formata da Tom, infatti, l'attrice risulta più alta del partner. Lui, Spider-Man, è alto 1,72 mt, lei, MJ, 1,77 mt. Sono solo cinque centimetri di differenza – appena visibili nelle scene ...

Advertising

AndreaJ79592041 : @Sparta3566 @Raptorgamer_ jsjsjsjjsjs en serio no sabes quien es tom holland - GianlucaOdinson : Spider-Man: Tom Holland parla di una nuova trilogia e di una eventuale scena di sesso nei film - GianlucaOdinson : Joe Russo sulla possibilità di lavorare a Secret Wars e su Tom Holland: 'La nuova anima dell'UCM' - dilettagiorget3 : RT @chele__Mi: #SpiderManNoWayHome bello vedere che il bacio tra Tom Holland e Zendaya è un vero limone duro. - GianlucaOdinson : Tom Holland sostiene di essere pronto a dire addio a Spider-Man -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Holland

La prima cotta famosa di? Emma Watson ! Il protagonista di Spider - Man: No Way Home lo ha rivelato in un'intervista con W Magazine , spiegando anche il momento preciso in cui si era infatuato. Si tratta di ...Così come è accaduto nella prima trilogia, anche in questa lo Spider - Man disi rifugia in un appartamento discutibile e resta in contatto con la radio della polizia per sventare ...La prima cotta famosa di Tom Holland? Emma Watson! Il protagonista di Spider-Man: No Way Home lo ha rivelato in un'intervista con W Magazine, spiegando anche il momento preciso in cui si era infatuato ...L'attrice ha pubblicato su Instagram due foto di Tom Holland nel cosume da Spider-Man, una recente e l'altra di un po' di anni fa ...