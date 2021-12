Todaro (Cornerstone) “Rimettere la persona al centro del lavoro”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se le persone sono messe in condizione di poter esprimere i propri talenti possono raggiungere qualunque risultato”. Lo ha detto Fabio, Senior Regional Sales Director per l'Italia di, che in un'intervista all'Italpress ha fatto il punto su alcune iniziative dell'azienda che “si occupa dei talenti”, ha detto.“Ciò che stiamo cercando di realizzare – ha spiegato – è una soluzione di talent management che tenga conto soprattutto dell'aspetto umano, perchè è un tema un pò trascurato. Gli effetti della pandemia e la grossa trasformazione che c'è stata in questi ultimi due anni hanno forse fatto rivedere il modello”. Secondo, ultimamente è stata spesso inseguita “la riduzione dei costi e l'adozione di tecnologie come intelligenza artificiale e big data, molto spesso con un'ottica process oriented e ...

