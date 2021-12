The Batman: Robert Pattinson e Zoe Kravitz in copertina su Empire (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il look di Robert Pattinson e Zoe Kravitz nel film The Batman viene svelato dalle copertine del magazine Empire. The Batman arriverà nelle sale tra pochi mesi e il magazine Empire dedica ora le copertine del numero di gennaio al film con star Robert Pattinson e Zoe Kravitz. Le immagini svelano così nuovi dettagli del look di Bruce Wayne e di Catwoman. La rivista ha inoltre svelato l'immagine creata dall'artista Jock per promuovere l'atteso film diretto dal regista Matt Reeves. Gli scatti mostrano il costume creato per i due protagonisti del nuovo adattamento dei fumetti della DC, mostrando così i dettagli delle nuove versioni degli iconici personaggi di cui si seguirà in The Batman una storia ambientata ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il look die Zoenel film Theviene svelato dalle copertine del magazine. Thearriverà nelle sale tra pochi mesi e il magazinededica ora le copertine del numero di gennaio al film con stare Zoe. Le immagini svelano così nuovi dettagli del look di Bruce Wayne e di Catwoman. La rivista ha inoltre svelato l'immagine creata dall'artista Jock per promuovere l'atteso film diretto dal regista Matt Reeves. Gli scatti mostrano il costume creato per i due protagonisti del nuovo adattamento dei fumetti della DC, mostrando così i dettagli delle nuove versioni degli iconici personaggi di cui si seguirà in Theuna storia ambientata ...

