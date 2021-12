Terza dose, dopo quanto fa effetto e perché bisogna farla subito per difendersi dalla variante Omicron (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per chi ha intenzione di spostarsi per le vacanze di Natale e vuole proteggersi dal rischio di contagiarsi e poi di ritrovarsi ammalato di Covid proprio durante le feste, è bene che programmi... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per chi ha intenzione di spostarsi per le vacanze di Natale e vuole proteggersi dal rischio di contagiarsi e poi di ritrovarsi ammalato di Covid proprio durante le feste, è bene che programmi...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Se facciamo la terza dose e riusciamo a bloccare con altre misure la diffusione, si potrebbe stabilire un equilibri… - RobertoBurioni : Primi dati su omicron. Brutte notizie: sette pazienti vaccinati con terza dose sono stati infettati. Buone notizie:… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Dicembre: I ritardi sulla terza dose azzerano il Green pass - Leo157Zotti : RT @L3onard___: Adesso che devono forzare ed impaurire le persone per la terza dose cominciano magicamente a dire in diretta TV che i vacci… - andfranchini : RT @Anormalissimo: Terza dose del vaccino fatta. Ora ho il 9G. Cosi mi hanno detto al centro vaccinale. In effetti, inizio a captare le ond… -