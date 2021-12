Terapia genica sperimentale per la Sindrome di Hurler, la ricercatrice del San Raffaele di Milano: “Effetti positivi su 8 bimbi trattati” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La ricerca scientifica fa la differenza per le persone con patologie genetiche rare. Ne sono convinti da sempre i ricercatori, donne e uomini che lavorano per Telethon ma soprattutto anche le famiglie che convivono con una malattia genetica rara. “Ci sono eventi nazionali che diventano routine, altri che mantengono inalterato nel tempo il loro valore e rilanciano sempre nuove importanti sfide. Certamente a questa seconda categoria appartiene la settimana di sensibilizzazione di Fondazione Telethon”, dicono a Ilfattoquotidiano.it gli organizzatori della campagna. Dopo la raccolta fondi record di oltre 46,2 milioni di euro del 2020, anno drammatico per la pandemia, ora l’obiettivo per Telethon è superare i 50 milioni. La storia della piccola Emma e il trapianto di midollo – Sono migliaia le persone con malattie genetiche rare che vivono in Italia e tra di loro c’è anche Emma, una bimba ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) La ricerca scientifica fa la differenza per le persone con patologie genetiche rare. Ne sono convinti da sempre i ricercatori, donne e uomini che lavorano per Telethon ma soprattutto anche le famiglie che convivono con una malattia genetica rara. “Ci sono eventi nazionali che diventano routine, altri che mantengono inalterato nel tempo il loro valore e rilanciano sempre nuove importanti sfide. Certamente a questa seconda categoria appartiene la settimana di sensibilizzazione di Fondazione Telethon”, dicono a Ilfattoquotidiano.it gli organizzatori della campagna. Dopo la raccolta fondi record di oltre 46,2 milioni di euro del 2020, anno drammatico per la pandemia, ora l’obiettivo per Telethon è superare i 50 milioni. La storia della piccola Emma e il trapianto di midollo – Sono migliaia le persone con malattie genetiche rare che vivono in Italia e tra di loro c’è anche Emma, una bimba ...

