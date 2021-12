Tensione Russia-Ucraina: cosa vuole Putin? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vladimir Putin non è un uomo politico facile da decifrare, anche quando le sue parole appaiono chiare. «Con la fine dell’Unione sovietica avvenne la disintegrazione della Russia storica». Questa definizione della caduta dell’Urss, data dal presidente russo in un recente documentario che ricorda i trent’anni dalla disgregazione dell’impero nato dalla Rivoluzione d’ottobre, tradisce ancora una volta il pensiero del leader del Cremlino, che va al di là di una mera analisi del passato. Se non è la prima volta che Putin sottolinea come la “Russia storica” superi i confini dell’attuale federazione, ribadire il concetto preoccupa non poco viste le recenti tensioni militari al confine con l’Ucraina. L’ex spia del Kgb non pecca certo di esperienza. È il leader russo più longevo dopo Stalin ed è rimasto in ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vladimirnon è un uomo politico facile da decifrare, anche quando le sue parole appaiono chiare. «Con la fine dell’Unione sovietica avvenne la disintegrazione dellastorica». Questa definizione della caduta dell’Urss, data dal presidente russo in un recente documentario che ricorda i trent’anni dalla disgregazione dell’impero nato dalla Rivoluzione d’ottobre, tradisce ancora una volta il pensiero del leader del Cremlino, che va al di là di una mera analisi del passato. Se non è la prima volta chesottolinea come la “storica” superi i confini dell’attuale federazione, ribadire il concetto preoccupa non poco viste le recenti tensioni militari al confine con l’. L’ex spia del Kgb non pecca certo di esperienza. È il leader russo più longevo dopo Stalin ed è rimasto in ...

