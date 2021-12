Tegola Juventus, forfait di un titolare alla vigilia del match! (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Allegri per la trasferta di Bologna. Assente annunciato Dybala. Out anche Chiellini e i lungodegenti Danilo, Ramsey e Chiesa, mentre tornano a disposizione McKennie e Kulusevski. Ecco l’elenco completo: Massimiliano Allegri coach of Juventus FC and Giorgio Chiellini during the Serie A 2021/2022 football match between Juventus FC and Empoli Calcio at Allianz stadium in Torino Italy, August 28th, 2021. Photo Andrea Staccioli / Insidefoto andreaxstaccioliPortieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge, Soulè. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Laha diramato la lista dei convocati di Allegri per la trasferta di Bologna. Assente annunciato Dybala. Out anche Chiellini e i lungodegenti Danilo, Ramsey e Chiesa, mentre tornano a disposizione McKennie e Kulusevski. Ecco l’elenco completo: Massimiliano Allegri coach ofFC and Giorgio Chiellini during the Serie A 2021/2022 football match betweenFC and Empoli Calcio at Allianz stadium in Torino Italy, August 28th, 2021. Photo Andrea Staccioli / Insidefoto andreaxstaccioliPortieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge, Soulè.

