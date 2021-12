Tatuaggi | niente più colori dal 2022 Ricciardi | milioni di italiani tatuati senza pensare alle conseguenze

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il nuovo regolamento Ue, stretta sulle sostanze chimiche. Vecchinon più utilizzabili. La protesta dei tatuatori: «Norme troppo complicate per i nostri fornitori, non potremo più lavorare e usare la maggior parte dei» Quattro gennaio. Sarà una data importante per gli amanti del disegno tatuato, del simbolo inciso sulla carne. Quel giorno… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Tatuaggi niente

Ecco perché Cos'è l'isopropanolo, vietato da gennaio Arriva anche l'etichetta dei... Ma dal 4 gennaio 2022 arriva una svolta:più sfumature colorate, in particolare gialle, arancioni o ...più farfalle variopinte, fiori, disegni spettacolari né complicate e affascinanti creazioni: il prossimo anno nell'Unione Europea isaranno rigorosamente old school , non tanto inteso ...Tatuaggi: dall’Ue una direttiva che permetterà ddi usare solo il bianco e nero dal 4 gennaio 2022. Ecco perché ...Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia ci sono circa 7 milioni di tatuati: un numero piuttosto alto, che fa capire come questa arte decorativa del corpo sia una cosa seria nel nostro paese.