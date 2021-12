Tartufo | cerca e cavatura | nella lista del Patrimonio Unesco

(Di venerdì 17 dicembre 2021) . La notizia. Ile soprattutto l’arte dirlo ed estrarlo sono entratidei Patrimoni Immateriali dell’Umanità. Una grande notizia per l’Italia che ha una lunga tradizione e un vero e proprio tesoro di tartufi nei suoi boschi. La candidatura era stata presentata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La 'e cavatura delin Italia' rappresenta un patrimonio culturale immateriale di conoscenze e pratiche tramandate oralmente per secoli che caratterizzano la vita rurale dei tartufai nei ...Commenta così Nicola Cavaliere la decisione, giunta solo pochi minuti fa, da parte del Comitato UNESCO di dichiarare la "e cava del" patrimonio culturale immateriale dell'umanità. ...La ‘Cerca e della cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’ è stata ufficialmente iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Un’antichissima tradi ...ACQUALAGNA - L’uomo, il cane, il bosco e il tartufo. Dopo un iter lungo ben 9 anni, da ieri, la cerca e la cavatura del tartufo in Italia è patrimonio culturale ...