Targhe estere - La Corte europea boccia la norma italiana

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladel codice della strada italiano che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all'estero a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni è contraria al diritto europeo. Lo ha stabilito ladi giustizia dell'Unione,ndo la "stretta" contenuta nel cosiddetto decreto Salvini del 2018, il provvedimento che, tra le altre cose, stabilì la modifica dell'articolo 93 del Codice della strada. La sentenza nasce da una multa comminata dalla Polizia Stradale di Massa a una coppia di coniugi che viaggiava a bordo di un'automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà di una signora, ivi residente, ma guidata dal marito, che invece era residente in Italia da più di 60 giorni. Un accertamento, quello della Polstrada, ineccepibile in relazione alla legge, unache ...