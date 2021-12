Tare: «Quanto accaduto alla cena di Natale sembra una polemica perché le cose vanno male» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Prima della sfida con il Genoa, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Dazn. “Quando le cose non vanno come dovrebbero andare e la classifica è questa ciò che è successo nella cena di Natale può essere interpretato come una polemica. Ci sono dei momenti che vanno superati con tranquillità e tanto lavoro”. Cosa significa il rinnovo offerto a Sarri? “Il nostro non è un progetto che prevede miracoli, ma un cambiamento deciso sei mesi fa col cambio di allenatore. Siamo sulla strada che abbiamo percorso insieme dal primo giorno. I momenti di difficoltà vanno accettati e affrontati nella maniera giusta, con la determinazione di crederci e per questo serve la massima attenzione da parte di tutti a partire dall’allenatore che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Prima della sfida con il Genoa, il direttore sportivo della Lazio, Igli, ha parlato ai microfoni di Dazn. “Quando lenoncome dovrebbero andare e la classifica è questa ciò che è successo nelladipuò essere interpretato come una. Ci sono dei momenti chesuperati con tranquillità e tanto lavoro”. Cosa significa il rinnovo offerto a Sarri? “Il nostro non è un progetto che prevede miracoli, ma un cambiamento deciso sei mesi fa col cambio di allenatore. Siamo sulla strada che abbiamo percorso insieme dal primo giorno. I momenti di difficoltàaccettati e affrontati nella maniera giusta, con la determinazione di crederci e per questo serve la massima attenzione da parte di tutti a partire dall’allenatore che ...

Advertising

napolista : #Tare: «Quanto accaduto alla cena di Natale sembra una polemica perché le cose vanno male» A Dazn: «Il nostro non… - krudotw : @MarcoVBava @FabrizioSapia Sarri che per inciso gode - per fortuna - della “immunità Tare” più di quanto ne potesse… - giggiross123 : @FrustalupiMario @LeastSquares71 @Ice100966 Sergei LuisAlberto Immobile insieme nn sono costati quanto Abrham m… - bagnariol_luca : @jhonquipresente Questa è gente che ha accettato Parolo esterno destro a 36 anni, non mi stupisco di nulla. Parlano… - stefanociavatta : Juve e Napoli erano convinte che bastava battere Sarri e liquidarlo da capro espiatorio per avere chissà che spinta… -