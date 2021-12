Tania Mendoza | vita privata | biografia | carriera | chi era | marito | figli e curiosità sull’attrice assassinata

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Chi eranellae quanto ne sappiamo a riguardo? Forse il suo nome, di primo impatto, non vi dice molto, ma potreste averla vista qualche anno fa in una serie tv di grande successo.infatti, era un’attrice molto conosciuta ed apprezzata nel suo Paese, il Messico, dove è stata protagonista di decine e decine di film. La donna è stata uccisa Martedì scorso in un agguato di cui si sta cercando di capire la dinamica. Ecco qualche informazione sulla sfortunata artista. Chi era: cenni biografici eMaria Guadalupe Torres, in arte, era un’attrice, cantante e modella messicana di 42 anni. Famosissima in patria, è stata protagonista di ...