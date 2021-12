Tamponi per vaccinati, Costa: “Tema non è sul tavolo” (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’introduzione di ulteriori misure in vista delle feste, come il tampone ai vaccinati “non è un Tema sul tavolo del ministero. Ritengo che il governo abbia scelto misure sufficienti a gestire i prossimi giorni e settimane. Il super Green pass credo sia un elemento di sufficiente tutela”. Così, a SkyTg24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Mentre “il tampone per i vaccinati diventerebbe difficile da gestire e attuare”, ha aggiunto. “Per quanto riguarda la durata del Green pass attendiamo future indicazioni della scienza. C’è una flessione dell’immunità per chi è vaccinato dal quinto mese in poi, una riduzione graduale. Attendiamo le indicazioni della scienza e poi la politica ne prenderà atto e faremo delle scelte” ha detto il sottosegretario alla Salute. Riguardo alla mascherina ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’introduzione di ulteriori misure in vista delle feste, come il tampone ai“non è unsuldel ministero. Ritengo che il governo abbia scelto misure sufficienti a gestire i prossimi giorni e settimane. Il super Green pass credo sia un elemento di sufficiente tutela”. Così, a SkyTg24, il sottosegretario alla Salute Andrea. Mentre “il tampone per idiventerebbe difficile da gestire e attuare”, ha aggiunto. “Per quanto riguarda la durata del Green pass attendiamo future indicazioni della scienza. C’è una flessione dell’immunità per chi è vaccinato dal quinto mese in poi, una riduzione graduale. Attendiamo le indicazioni della scienza e poi la politica ne prenderà atto e faremo delle scelte” ha detto il sottosegretario alla Salute. Riguardo alla mascherina ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - fattoquotidiano : LA CAMPAGNA | Le seconde dosi “scadono” dopo 5 mesi, i booster vanno a rilento e il governo è costretto a scomunica… - Giorgiolaporta : #Tamponi e #quarantena per i turisti: l'#UnioneEuropea si fa sentire sugli ultimi provvedimenti di #Speranza. Previ… - so_matic : RT @OrtigiaP: OPLA.. LA NARRAZONE MUTA, allora i #freevax non avevano tutti i torti! Prima tamponi inutili, ora determinanti per assembrame… - maryfagi : RT @OrtigiaP: OPLA.. LA NARRAZONE MUTA, allora i #freevax non avevano tutti i torti! Prima tamponi inutili, ora determinanti per assembrame… -