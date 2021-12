Tampone per i vaccinati: perché se ne parla e quali sono gli scenari (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tamponi anche per i vaccinati per la partecipazione a grandi eventi. È un tema di cui si è iniziato a parlare dal 16 dicembre e che naturalmente fa discutere. Il dibattito, però, è forse più mediatico di quanto non sia reale, quantomeno fino a quando si sarà in uno scenario come quello attuale italiano. Tampone per chi rientra: anche se è vaccinato Bisogna forse partire dall'origine della discussione. L'Italia è in una situazione di vantaggio a livello epidemiologico rispetto a tanti importanti paesi. Per tutelarlo ha disposto che chi rientra nel Paese, anche se vaccinato, deve sottoporsi a Tampone. Questo non significa che i vaccini non funzionano, anzi la loro azione è oggi determinante rispetto ad una attualità che, pur con i casi in aumento, continua da essere di relativa tranquillità rispetto ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tamponi anche per iper la partecipazione a grandi eventi. È un tema di cui si è iniziato are dal 16 dicembre e che naturalmente fa discutere. Il dibattito, però, è forse più mediatico di quanto non sia reale, quantomeno fino a quando si sarà in unoo come quello attuale italiano.per chi rientra: anche se è vaccinato Bisogna forse partire dall'origine della discussione. L'Italia è in una situazione di vantaggio a livello epidemiologico rispetto a tanti importanti paesi. Per tutelarlo ha disposto che chi rientra nel Paese, anche se vaccinato, deve sottoporsi a. Questo non significa che i vaccini non funzionano, anzi la loro azione è oggi determinante rispetto ad una attualità che, pur con i casi in aumento, continua da essere di relativa tranquillità rispetto ...

