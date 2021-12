Taito annuncia il ritorno di uno dei videogame più amati degli anni 90

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 17 dicembre 2021)hato che sta lavorando a un nuovo titolo di Bubble Bobble Per celebrare il 35esimoversario della serie,hato ildi Bobble Game Il gioco è all’inizio dello sviluppo e, in quanto tale, i dettagli sono scarsi. È stato fornito uno screenshot che mostra che il gioco consentirà fino a 4 giocatori e che dovranno competere per partecipare a un gioco di puzzle per far scoppiare bolle. Come detto lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali, ma il game director Tsuyoshi Tozaki ha voluto condividere i primi dettagli sul gioco: “Non posso darvi troppi dettagli in questo momento, ma posso dirvi che come l’originale gioco bubble shooter, Puzzle Bobble includerà ovviamente il suo caratteristico gameplay semplice così che tutti possano giocarlo. ...