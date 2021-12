Tagli alla TgR, i giornalisti Rai protestano: servizi in onda senza firma. La replica dell’azienda (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tg1 giornalisti Rai sul piede di guerra contro l’azienda e l’Ad Carlo Fuortes. Il segno del loro dissenso sarà visibile per l’intera giornata di oggi anche ai telespettatori più attenti: i cronisti del servizio pubblico che hanno aderito alla protesta toglieranno le firme dai loro servizi all’interno dei tg. Una mossa che racconta del livello di tensione raggiunto sul fronte informativo, soprattutto dopo la decisione del CdA di cancellare l’edizione notturna della Tgr. giornalisti Rai, la protesta dell’Usigrai “Oggi i servizi del tg (o Gr) sono andati in onda senza le nostre firme. Protestiamo perché, in assenza di piano industriale e confronto sindacale, il consiglio di amministrazione della Rai ha deciso di cancellare l’edizione ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tg1Rai sul piede di guerra contro l’azienda e l’Ad Carlo Fuortes. Il segno del loro dissenso sarà visibile per l’intera giornata di oggi anche ai telespettatori più attenti: i cronisti delo pubblico che hanno aderitoprotesta toglieranno le firme dai loroall’interno dei tg. Una mossa che racconta del livello di tensione raggiunto sul fronte informativo, soprattutto dopo la decisione del CdA di cancellare l’edizione notturna della Tgr.Rai, la protesta dell’Usigrai “Oggi idel tg (o Gr) sono andati inle nostre firme. Protestiamo perché, in asdi piano industriale e confronto sindacale, il consiglio di amministrazione della Rai ha deciso di cancellare l’edizione ...

