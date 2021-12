Succede di nuovo: Salernitana-Inter, cori contro Napoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Durante Salernitana-Inter, match in scena allo Stadio Arechi e valido per il 19° turno di Serie A, la tifoseria ospite ha intonato un vergognoso coro contro la città di Napoli. Pur affrontando un’altra squadra, i supporter nerazzurri non si sono fatti mancare i canti contro Napoli e i napoletani, intonando il tristemente noto coro “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta“. Più di una volta, in passato, i tifosi dell’Inter, così come quelli di varie altre squadre italiane, si sono resi artefici di cori razzisti nei confronti dei partenopei, che hanno portato a varie multe alla società. Punizioni che, però, sembrano non aver sortito alcun effetto. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Durante, match in scena allo Stadio Arechi e valido per il 19° turno di Serie A, la tifoseria ospite ha intonato un vergognoso corola città di. Pur affrontando un’altra squadra, i supporter nerazzurri non si sono fatti mancare i cantie i napoletani, intonando il tristemente noto coro “Vesuvio erutta, tuttaè distrutta“. Più di una volta, in passato, i tifosi dell’, così come quelli di varie altre squadre italiane, si sono resi artefici dirazzisti nei confronti dei partenopei, che hanno portato a varie multe alla società. Punizioni che, però, sembrano non aver sortito alcun effetto.

Advertising

Gazzetta_it : Mohammed ben Sulayem nuovo presidente della Fia: succede a Jean Todt - luddynski : RT @Bismarck888: Leggo le rime di Gatto quasi come fossi fatto, poi ricordo che succede: dei bucati siam le prede, mi raggiunge la tristezz… - Fra55oni : RT @sabbatini: Mohammed Bin Sulayem è il nuovo presidente Fia. È stato eletto col 61% dei voti. Succede così a Todt. È stato rallista di fa… - MartinKeufaver : RT @Bismarck888: Leggo le rime di Gatto quasi come fossi fatto, poi ricordo che succede: dei bucati siam le prede, mi raggiunge la tristezz… - teo_acm : @lellacmilan Sarà il nuovo aggiornamento. A me succede lo stesso e a quanto ho letto non sono il primo. -