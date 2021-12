“Striscia” mostra il video: una donna si finge invalida e guadagna fino a 300 euro al giorno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Striscia la Notizia mostra una forma di raggiro molto diffusa. A denunciarla è l’inviato Jimmy Ghione, che nella puntata di giovedì 16 dicembre, con un servizio è tornato a occuparsi di chi si finge invalido a Roma nella zona del Vaticano e chiede l’elemosina. Non è la prima volta che Striscia si occupa di persone che si fingono in difficoltà. Striscia e il caso è il caso della finta invalida Questa volta ci racconta il caso di una signora che chiede l’elemosina ben camuffata: la testa è coperta da un foulard e va in giro con una stampella più corta con l’obiettivo di imbrogliare turisti e passanti. E pare ci riesca bene, tanto che per il tg satirico di Canale 5, la signora potrebbe ottenere “il premio Oscar”. Non solo, per rendere più credibile il fatto di essere malata indossa più ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021)la Notiziauna forma di raggiro molto diffusa. A denunciarla è l’inviato Jimmy Ghione, che nella puntata di giovedì 16 dicembre, con un servizio è tornato a occuparsi di chi siinvalido a Roma nella zona del Vaticano e chiede l’elemosina. Non è la prima volta chesi occupa di persone che si fingono in difficoltà.e il caso è il caso della fintaQuesta volta ci racconta il caso di una signora che chiede l’elemosina ben camuffata: la testa è coperta da un foulard e va in giro con una stampella più corta con l’obiettivo di imbrogliare turisti e passanti. E pare ci riesca bene, tanto che per il tg satirico di Canale 5, la signora potrebbe ottenere “il premio Oscar”. Non solo, per rendere più credibile il fatto di essere malata indossa più ...

