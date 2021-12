Strage di Ravanusa, i funerali in diretta tv venerdì 17 dicembre 2021: orario e canale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono state 9 le persone che sabato scorso hanno perso la vita nella Strage di Ravanusa, in Sicilia, dove un’esplosione dovuta a una perdita di gas ha causato il crollo di ben 8 palazzi. Il 14 dicembre scorso, purtroppo, è stato trovato l’ultimo cadavere, il corpo di Giuseppe Carmina che come quello del padre era dentro il garage. Leggi anche: Crolla palazzina dopo esplosione a Ravanusa. Si cercano ancora i dispersi Strage di Ravanusa, funerali in diretta tv oggi 17 dicembre 2021: orario e dove seguirli I funerali delle nove vittime si terranno in diretta televisiva su Rai 1 oggi pomeriggio, venerdì 17 dicembre, intorno alle 16.20. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono state 9 le persone che sabato scorso hanno perso la vita nelladi, in Sicilia, dove un’esplosione dovuta a una perdita di gas ha causato il crollo di ben 8 palazzi. Il 14scorso, purtroppo, è stato trovato l’ultimo cadavere, il corpo di Giuseppe Carmina che come quello del padre era dentro il garage. Leggi anche: Crolla palazzina dopo esplosione a. Si cercano ancora i dispersidiintv oggi 17e dove seguirli Idelle nove vittime si terranno intelevisiva su Rai 1 oggi pomeriggio,17, intorno alle 16.20. ...

Advertising

VittorioSgarbi : Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più… - CorriereCitta : Strage di #Ravanusa, i funerali in diretta tv venerdì #17dicembre 2021: orario e canale - storie_italiane : Oggi i funerali delle vittime della strage di Ravanusa. Nel giorno del ricordo e del dolore per le vittime, testimo… - donatellaluisa : #17dicembre Oggi ho un funerale e un lutto da RISPETTARE,quello dei miei 9 CONTERRANEI Morti perché la mia terra è… - infoitinterno : Strage di Ravanusa, sentiti vertici Italgas, forse venerdì i funerali delle 9 vittime (VIDEO) -