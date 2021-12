Stipendi Serie A, nuovo scontro tra Inter e Fiorentina (Di venerdì 17 dicembre 2021) scontro verbale tra Inter e Fiorentina sul tema Stipendi È stata un’Assemblea di Lega abbastanza animata quella che si è tenuta ieri. Tra i temi toccati c’è anche la questione Stipendi dei calciatori, con i club che hanno confermato per il 16 febbraio la data ultima per mettersi in regola con il pagamento degli emolumenti e delle imposte e contributi. Su questo tema i toni si sono accesi con la Fiorentina rappresentata da Joe Barone che è tornata ad attaccare nuovamente l’Inter, suscitando la replica di Beppe Marotta. “In sostanza, è la posizione dei club (spinti in particolare dalla Fiorentina), in questa stagione chi non dovesse essere in regola sarà penalizzato, senza alcuna deroga come nel corso del passato campionato. E proprio il club ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021)verbale trasul temaÈ stata un’Assemblea di Lega abbastanza animata quella che si è tenuta ieri. Tra i temi toccati c’è anche la questionedei calciatori, con i club che hanno confermato per il 16 febbraio la data ultima per mettersi in regola con il pagamento degli emolumenti e delle imposte e contributi. Su questo tema i toni si sono accesi con larappresentata da Joe Barone che è tornata ad attaccare nuovamente l’, suscitando la replica di Beppe Marotta. “In sostanza, è la posizione dei club (spinti in particolare dalla), in questa stagione chi non dovesse essere in regola sarà penalizzato, senza alcuna deroga come nel corso del passato campionato. E proprio il club ...

Advertising

uomo_ragno : RT @FrancescoOrdine: Entro il 16 febbraio 2022 scadono i termini per il pagamento degli stipendi di fine anno 2021. La Federcalcio ha chies… - Rigna_risorto : RT @FrancescoOrdine: Entro il 16 febbraio 2022 scadono i termini per il pagamento degli stipendi di fine anno 2021. La Federcalcio ha chies… - _intermagazine : Stipendi Serie A, nuovo scontro tra Inter e Fiorentina - SilviaPrato1 : RT @FrancescoOrdine: Entro il 16 febbraio 2022 scadono i termini per il pagamento degli stipendi di fine anno 2021. La Federcalcio ha chies… - SilviaPrato1 : RT @CalcioFinanza: Serie A, in assemblea scontro Marotta-Barone sugli stipendi: minacce di azioni legali contro i dirigenti viola https://… -