Stipendi docenti | il Governo aumenta di 60 milioni il fondo per la valorizzazione professionale e cancella la ‘dedizione’

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilper ladeisarà incrementato di 60e non sarà più destinato a chi si è distinto per la dedizione ma a tutti i beneficiari. L'articolo .

Tecnica della Scuola

... ricorda che a fronteggiare la situazione è "la categoria con glitra i più bassi dell'... Il sindacalista autonomo rammenta anche che "inell'espletamento delle loro funzioni e durante ...... e che voi avete messo 10 miliardi nella scuola, eppure sembra già confermato che glideiaumenteranno di poco più di 10 euro al mese. Come può apprezzare questo aumento chi viene ..."Al momento della vostra nomina a ministro, il Comitato Nazionale Docenti Vincolati ha riposto in lei grandi speranze. (ANSA) ...Il problema non sono gli stipendi, insomma - continua la docente - 'quanto chiedo è un cambiamento sostanziale per la scuola, i soldi ci sono ed è possibile fare degli investimenti seri: cominciamo a ...