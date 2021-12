Stellantis rafforza il credito al consumo: banche italiane non coinvolte (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stellantis rafforza il potenziale delle sue attività di finanziamento in Europa, ma nel farlo non coinvolge le banche italiane. Il gruppo, il cui principale azionista è Exor, holding attraverso cui la famiglia Agnelli controlla la Juventus, ha avviato trattative esclusive con BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance per migliorare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021)il potenziale delle sue attività di finanziamento in Europa, ma nel farlo non coinvolge le. Il gruppo, il cui principale azionista è Exor, holding attraverso cui la famiglia Agnelli controlla la Juventus, ha avviato trattative esclusive con BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance per migliorare L'articolo

