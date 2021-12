Stellantis - Al via il processo di riorganizzazione delle finanziarie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il gruppo Stellantis ha avviato formalmente il processo di riorganizzazione delle sue attività di finanziamento "captive" in Europa con l'obiettivo di migliorare l'intero business e mettere ordine a un perimetro operativo reso complicato dalle diverse partnership ereditate da Fiat Chrysler e PSA. "A seguito del recente completamento dell'acquisizione di First Investors Financial Services Group negli Stati Uniti, Stellantis ribadisce la propria volonta di rafforzare ulteriormente la propria attivita di finanziamento globale, compiendo un ulteriore passo avanti in Europa con partner bancari di lunga data e creando una vera e propria societa di leasing in Europa", ha affermato l'amministratore delegato Carlos Tavares. "Si tratta di una mossa strategica per sfruttare le nostre ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il gruppoha avviato formalmente ildisue attività di finanziamento "captive" in Europa con l'obiettivo di migliorare l'intero business e mettere ordine a un perimetro operativo reso complicato dalle diverse partnership ereditate da Fiat Chrysler e PSA. "A seguito del recente completamento dell'acquisizione di First Investors Financial Services Group negli Stati Uniti,ribadisce la propria volonta di rafforzare ulteriormente la propria attivita di finanziamento globale, compiendo un ulteriore passo avanti in Europa con partner bancari di lunga data e creando una vera e propria societa di leasing in Europa", ha affermato l'amministratore delegato Carlos Tavares. "Si tratta di una mossa strategica per sfruttare le nostre ...

