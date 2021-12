Stazione di Salerno | ritorna il parcheggiatore abusivo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Resiste, in piazza Vittorio Veneto, il fenomeno del parcheggio. La piazza, di recente ristrutturata e riorganizzata, ha spazi per la sosta e la fermata ben delimitati. Eppure alcuni automobilisti riescono a ricavare ‘parcheggi’ fuori dalle strisce e dalla regolamentazione. Illo sa e qui interviene. Chiedendo la classica ‘offerta a piacere’ che in molti ‘accettano‘ di elargire (vedi foto). Attività la cui ‘redditività’ non cambia certo la vita al(esistono misure governative a sostegno delle fasce deboli certamente attivabili) ma che nuove grandemente alla immagine di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.