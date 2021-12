Sportitalia porta la tv in auto | nel sistema KineCar per essere sempre connessi

Leggi su digital-news

(Di venerdì 17 dicembre 2021)compie un altro salto nel futuro etutta la programmazione dei suoi canali nelledegli appassionati: un modo per avereta di mano le esclusive, gli eventi e i programmi di approfondimento dell’emittente diretta da Michele Criscitiello, leader in Italia per la sua offerta sportiva in chiaro.La chiave d’accesso è, la piattaforma di servizi per la mobilità...