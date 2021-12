Sport: L’aritmia di Aguero non c’entra niente col vaccino anti-Covid (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’aritmia cardiaca che ha costretto al ritiro El ‘Kun’ Agüero non è stata causata dal vaccino anti Covid-19, a dispetto di quanto circoli in via piuttosto fuorviante sui social network. Lo afferma il quotidiano spagnolo Sport.es, in risposta a una serie di polemiche montate ad arte in questi giorni e sfociate addirittura in una lettera al calciatore che un giornalista no-vax ha scritto accusando Aguero di non ammettere pubblicamente che il suo ritiro era dovuto al fatto di esser stato stato vaccinato. «El Kun continua a promuovere un veleno di Morte», aveva scritto un tale Enrique de Diego. Lo stesso cardiologo di Agüero, Roberto Peidró, ha negato a una radio argentina che L’aritmia di cui soffre il campione argentino possa essere correlata al coronavirus o al ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021)cardiaca che ha costretto al ritiro El ‘Kun’ Agüero non è stata causata dal-19, a dispetto di quanto circoli in via piuttosto fuorviante sui social network. Lo afferma il quotidiano spagnolo.es, in risposta a una serie di polemiche montate ad arte in questi giorni e sfociate addirittura in una lettera al calciatore che un giornalista no-vax ha scritto accusandodi non ammettere pubblicamente che il suo ritiro era dovuto al fatto di esser stato stato vaccinato. «El Kun continua a promuovere un veleno di Morte», aveva scritto un tale Enrique de Diego. Lo stesso cardiologo di Agüero, Roberto Peidró, ha negato a una radio argentina chedi cui soffre il campione argentino possa essere correlata al coronavirus o al ...

