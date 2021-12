(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “L'intesa trava oltre questo documento perché ci accomunano glie la stessa visione per lo sviluppo dellonel nostro Paese. Siglando un documento programmatico così ampio, spaziando dai giovani, alla formazione tecnica per arrivare alle infrastrutture, dimostriamo di essere molto ambiziosi. Lo abbiamo fatto perché siamo due grandi Federazioni, che sentono la responsabilità di esercitare un ruolo importante nella crescita dei giovani attraverso lo”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabrieledopo la firma del protocollo d'intesa, della durata di 4 anni, che suggella una comunione d'intenti tra Federe Fede, firmato oggi nella sede della Figc ...

Advertising

Azzurri : Al Museo FIFA di #Zurigo onorata la memoria di Paolo Rossi ad un anno dalla sua scomparsa #Gravina: “Ancora una vo… - TV7Benevento : Sport: Gravina, 'calcio e rugby accomunati da stessi valori'... - TuttoSalerno : Corriere dello Sport: 'Gravina tra rabbia e mediazioni. E la Lega di A si scopre unanime' - FrankRN10 : RT @Redblack100x100: Pensavo alla #salernitana …..le regole chiare per chi valgono? Gravina: 'Regole chiare, Juve fuori dalla serie A se re… - AlessandroAima1 : RT @Redblack100x100: Pensavo alla #salernitana …..le regole chiare per chi valgono? Gravina: 'Regole chiare, Juve fuori dalla serie A se re… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Gravina

Il Dubbio

Sicché adesso la federazione guidata da Gabrielee gli altri poteri del calcio si trovano ... E poi loro "amano lo" e dunque in un impeto di fair play vorrebbero che la stagione si ..."L'intesa tra calcio e rugby va oltre questo documento " ha sottolineato" perché ci accomunano gli stessi valori e la stessa visione per lo sviluppo dellonel nostro Paese. Siglando un ...Gabriele Gravina e Marzio Innocenti. Una firma storica e ambiziosa allo stesso tempo, che avvicina due mondi rimasti fino ad ora troppo distanti e che hanno deciso di collaborare per intraprendere una ...Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “L’intesa tra calcio e rugby va oltre questo documento perché ci accomunano gli stessi valori e la stessa visione per lo sviluppo dello sport nel nostro Paese. Siglando un ...