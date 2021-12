Sport: Figc e Fir, calcio e rugby insieme per lo sviluppo della pratica sportiva (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Giuoco calcio e la Federazione Italiana rugby scendono insieme in campo per promuovere la diffusione della pratica Sportiva. Il protocollo d'intesa, della durata di 4 anni, che suggella questa comunione d'intenti è stato firmato oggi nella sede della Figc a Roma tra i due presidenti, Gabriele Gravina e Marzio Innocenti. Una firma storica e ambiziosa allo stesso tempo, che avvicina due mondi rimasti fino ad ora troppo distanti e che hanno deciso di collaborare per intraprendere una nuova sfida per lo sviluppo dello Sport italiano. Condivisione delle metodologie di allenamento, promozione di progetti volti alla creazione di eventi a basso impatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Giuocoe la Federazione Italianascendonoin campo per promuovere la diffusioneiva. Il protocollo d'intesa,durata di 4 anni, che suggella questa comunione d'intenti è stato firmato oggi nella sedea Roma tra i due presidenti, Gabriele Gravina e Marzio Innocenti. Una firma storica e ambiziosa allo stesso tempo, che avvicina due mondi rimasti fino ad ora troppo distanti e che hanno deciso di collaborare per intraprendere una nuova sfida per lodelloitaliano. Condivisione delle metodologie di allenamento, promozione di progetti volti alla creazione di eventi a basso impatto ...

