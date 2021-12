Sport e salute, approvati 30 progetti in Campania: le società interessate (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiOltre 30 progetti nell’area dello Sport sociale sono stati approvati e finanziati in Campania dalla società Sport e salute, i cui obiettivi, secondo le linee concordate con il Dipartimento Governativo dello Sport, puntano sempre di più sul valore formativo ed educativo dello Sport. Il Consiglio di Amministrazione difatti ha varato nei giorni scorsi i primi 137 progetti di Sport di Tutti “Inclusione” (42 al Nord, 32 al Centro, 53 al Sud e 10 nelle isole) e i primi 22 progetti per Sport di Tutti “Quartieri” (43 al Nord, 5 al Centro, 9 al Sud e 5 nelle isole) in tutta Italia, mettendo a disposizione 4 milioni di euro alle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiOltre 30nell’area dellosociale sono statie finanziati indalla, i cui obiettivi, secondo le linee concordate con il Dipartimento Governativo dello, puntano sempre di più sul valore formativo ed educativo dello. Il Consiglio di Amministrazione difatti ha varato nei giorni scorsi i primi 137didi Tutti “Inclusione” (42 al Nord, 32 al Centro, 53 al Sud e 10 nelle isole) e i primi 22perdi Tutti “Quartieri” (43 al Nord, 5 al Centro, 9 al Sud e 5 nelle isole) in tutta Italia, mettendo a disposizione 4 milioni di euro alle ...

