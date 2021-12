Spider - Man | No Way Home fa il botto | esordio da record al box office italiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) File fuori dai cinema, quasi 3 milioni di euro di incasso (2.915.000) e circa 380mila biglietti strappati: fa ilal primo giorno in sala l'atteso '- Man: No Way' , di Jon Watts con ...

Il successo e l'impatto immediati dell'ultimo: No Way Home sono, come già accaduto per Avengers: Endgame , un emblema perfetto del grande lavoro dei Marvel Studios , ma il cinema è pieno ......- Ass ! Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa dedicata in realtà al nuovo The King's, ... Age of Ultron e prossimamente farà parte dello- Verse nel ruolo di Kraven . Oltre a lui, ...“Spider-Man: No Way Home” è disponibile da giovedì 15 dicembre nelle sale e tutti si chiedono quante scene post credit ci sono e di ...Ecco che cosa ha detto il giovane interprete di Spider-Man a proposito del suo futuro nel personaggio e sul proseguimento della saga.