Spettacolo di beneficenza a cura del Maiori Festival

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Continua l’impegno delcon la solidarietà a favore dell’infanzia in questo periodo prenatalizio. Bambini, musica e danza al centro dello“Il Sogno di Natale” in programma, in doppia replica e in due turni, il 18 e il 19 dicembre, alle 17.30 e alle 18.30, al Palazzo Mezzacapo di. “Il sogno di Natale” è unonatalizio diche vuole sottolineare l’importanza per i bambini di avere al proprio fianco la famiglia nei momenti difficili. Loracconterà del desiderio di una bambina di voler trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia e che, non potendolo fare, si ritroverà a sognare la festività come lei la desidera, con canti, balli, e umanità. La manifestazione è dedicata all’operato della Fondazione per ...