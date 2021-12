Advertising

TuttoAndroid : Sony ha sviluppato un sensore che potrebbe rivoluzionare la fotografia mobile -

Ultime Notizie dalla rete : Sony sviluppato

DDay.it - Digital Day

L'agenzia haprogetti digitali per alcuni dei più prestigiosi successi cinematografici ... Medusa, Vision Distribution, Lucky Red, Leone Film Group, Lucisano Media Group, Warner Bros,......un nuovo trailer per DNF Duel il gioco di combattimento ispirato a Dungeon Fighterda Arc Systems Works. Da oggi 17 dicembre sarà disponibile una beta aperta sulle piattaformeche ...Tra le molte esclusive in sviluppo per PS5, sembra che ci sia anche il ritorno di una delle IP storiche del marchio PlayStation.Sony ha annunciato di aver acquisito Valkyrie Entertainment, sviluppatore di Seattle che, come dichiarato da Hermen Hulst, capo dei PlayStation ...