Sondaggi politici Emg, il 54% degli italiani è per il prolungamento dello stato di emergenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gli ultimi Sondaggi politici di Emg resi pubblici ad Agorà sono chiari: la maggioranza degli italiani è a favore del prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 marzo deciso dal Governo. Sono il 54% degli intervistati, nello specifico, ad esprimere la propria opinione positiva di tale decisione, mentre il 39% è contrario. Non si tratta della prima proroga, ce ne sono state anche altre in passato, e in questa occasione, tuttavia, dovrà essere votata una legge apposita che possa superare quella attuale che fissa a un massimo di due anni la durata dello stato di emergenze. Il 7%, invece, non si esprime. Gli stessi Sondaggi ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gli ultimidi Emg resi pubblici ad Agorà sono chiari: la maggioranzaè a favore deldifino al 31 marzo deciso dal Governo. Sono il 54%intervistati, nello specifico, ad esprimere la propria opinione positiva di tale decisione, mentre il 39% è contrario. Non si tratta della prima proroga, ce ne sono state anche altre in passato, e in questa occasione, tuttavia, dovrà essere votata una legge apposita che possa superare quella attuale che fissa a un massimo di due anni la duratadi emergenze. Il 7%, invece, non si esprime. Gli stessi...

