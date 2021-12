Somma Vesuviana, 18 nuovi positivi: “Rischiamo chiusure immediate” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “A Somma Vesuviana 18 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Attualmente siamo a 112 positivi attivi e 70 in sorveglianza sanitaria. La buona notizia è che registriamo anche 16 guariti. Sto effettuando anche un monitoraggio della situazione nelle varie platee scolastiche. Abbiamo 5 positivi nella platea scolastica della Scuola Media Statale San Giovanni Bosco – Summa Villa, 5 positivi nella platea scolastica del Terzo Circolo Didattico e 3 positivi nella platea scolastica del Liceo Scientifico. I casi sono stati già isolati. Inoltre per alcuni si tratta di persone che arrivano da fuori Somma Vesuviana. Invito la popolazione al rispetto delle regole perché i rischi poi ricadono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “A18nelle ultime 24 ore. Attualmente siamo a 112attivi e 70 in sorveglianza sanitaria. La buona notizia è che registriamo anche 16 guariti. Sto effettuando anche un monitoraggio della situazione nelle varie platee scolastiche. Abbiamo 5nella platea scolastica della Scuola Media Statale San Giovanni Bosco – Summa Villa, 5nella platea scolastica del Terzo Circolo Didattico e 3nella platea scolastica del Liceo Scientifico. I casi sono stati già isolati. Inoltre per alcuni si tratta di persone che arrivano da fuori. Invito la popolazione al rispetto delle regole perché i rischi poi ricadono ...

Advertising

anteprima24 : ** Somma Vesuviana, 18 nuovi positivi: 'Rischiamo chiusure immediate' ** - newsdinapoli : Somma idea, in piazza sondaggio rivolto ai cittadini Somma Vesuviana #Politica - IlSudOnLine : La rete dei Comuni Free sbarca a Somma Vesuviana - Scisciano : #SommaVesuviana, in aumento i casi Covid. Di Sarno: “Prestiamo attenzione e rispettiamo le regole, rischiamo chiusu… - Scisciano : Somma Vesuviana: Iniziativa di beneficenza “ Cena Con Noi” -

Ultime Notizie dalla rete : Somma Vesuviana La rete dei Comuni Free sbarca a Somma Vesuviana Il progetto politico fondato sul modello amministrativo di Bacoli e del suo sindaco Josi Della Ragione ha registrato una nuova adesione, Somma Vesuviana con il gruppo di FreeSomma. Sono già numerosi i gruppi attivi sul territorio che compongono la rete, costantemente in espansione. Oltre a Bacoli, San Giorgio a Cremano, Melito, ...

Maurizio Gucci, la vera storia dell'omicidio raccontato in House of Gucci In una di queste Pina Auriemma , di Somma Vesuviana, ex proprietaria di due boutique a Portici e a Napoli, maga dilettante, organizzatrice di sedute spiritiche e diventata molto amica di Reggiani, ...

Somma Vesuviana, covid, aumentano i positivi in città ilmediano.com Somma idea, in piazza sondaggio rivolto ai cittadini Somma Vesuviana Somma Vesuviana. Domenica 19 dicembre sarà presente a Piazza Vittorio Emanuele III (dalle 10 alle 13) il gazebo del laboratorio politico Onda Bianca- Alternativa Civica e Movimento Civico Sommese, col ...

Somma Vesuviana, covid, aumentano i positivi in città Riceviamo e pubblichiamo Salvatore Di Sarno : “Prestiamo attenzione e rispettiamo le regole, rischiamo chiusure. Abbiamo 18 nuovi positivi”. “A Somma Vesuviana 18 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. A ...

Il progetto politico fondato sul modello amministrativo di Bacoli e del suo sindaco Josi Della Ragione ha registrato una nuova adesione,con il gruppo di FreeSomma. Sono già numerosi i gruppi attivi sul territorio che compongono la rete, costantemente in espansione. Oltre a Bacoli, San Giorgio a Cremano, Melito, ...In una di queste Pina Auriemma , di, ex proprietaria di due boutique a Portici e a Napoli, maga dilettante, organizzatrice di sedute spiritiche e diventata molto amica di Reggiani, ...Somma Vesuviana. Domenica 19 dicembre sarà presente a Piazza Vittorio Emanuele III (dalle 10 alle 13) il gazebo del laboratorio politico Onda Bianca- Alternativa Civica e Movimento Civico Sommese, col ...Riceviamo e pubblichiamo Salvatore Di Sarno : “Prestiamo attenzione e rispettiamo le regole, rischiamo chiusure. Abbiamo 18 nuovi positivi”. “A Somma Vesuviana 18 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. A ...