Solo con salari più alti crescerà il lavoro Parla Paolo Scaroni

Presidente Paolo Scaroni, lo sciopero generale di Cgil e Uil doveva bloccare l'Italia ma l'Italia non si è bloccata. "Ho notato un seguito limitato – dice l'ex ad di Enel ed Eni e ora presidente del Milan – poca gente in piazza, del resto nel paese non si avverte un clima protestatario, prevale il desiderio di ripartenza". Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi si è detto "rattristato". "Credo che Bonomi abbia capito poco questo sciopero, anche a me i motivi sono rimasti oscuri". Legge di Bilancio, riforma Fornero, il nodo pensioni e redditi. "Non si può chiedere, a un tempo, di ridurre il cuneo fiscale, aumentare le pensioni e abbassare l'età pensionabile. Le tre richieste insieme non stanno in piedi perché la coperta è corta e la vita media si è allungata. Il mondo del lavoro, poi, non è composto soltanto da pensionati e ...

