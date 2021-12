Sollevamento pesi | Mondiali 2021 | tre record del mondo per Lasha Talakhadze | oro anche alla Thailandia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ultima giornata di gare aididi Tashkent, in Uzbekistan, dove si sono svolte le competizioni riservate aimassimi, iniziando dalle donne, con la thailandese Duangakson Chaidee che si è imposta nello strappo, alzando 124 kg, piazzandosi davanticoreana Youghee Son (123 kg) ebritannica Emily Campbell, ferma a 121 kg. Nello slancio Son è riuscita dunque a ribaltare la situazione, sollevando 159 kg, staccando Campbell e Chaidee di due lunghezze, prendendosila classifica totale con ben 282 kg, uno in più della thailandese, mentre la britannica non è andata oltre i 278 kg. Tra gli uomini, il dominatore assoluto è stato ancora una volta il georgiano, che ...

Ultima giornata di gare ai Mondiali di sollevamento pesi 2021 di Tashkent, in Uzbekistan, dove si sono svolte le competizioni riservate ai pesi massimi, iniziando dalle donne, con la thailandese Duang ...
Nuova giornata di gare ai Mondiali di sollevamento pesi 2021 in corso a Tashkent (Uzbekistan) che si è aperta con la competizione riservata ai 109 kg maschili, in cui nello strappo si è subito distint ...