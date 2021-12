Soleil caccia Gianmaria dalla “sua” stanza: “Porti energie negative” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chi segue il Grande Fratello VIP 6 sa bene che in questi mesi, Soleil Sorge non ha mai molto frequentato le stanze degli altri concorrenti, rintanandosi quasi sempre, insieme al “suo ” Alex Belli, nella stanza che lei, Davide e l’attore, hanno scelto sin dal primo giorno. In queste ultime settimane però Davide ha molto legato con Gianmaria Antinolfi e visto che ora Alex non c’è più, ieri i due si sono ritrovati a chiacchierare nella stanza da letto del trio. Mai lo avessero fatto. Questa situazione ha provocato l’ira funesta di Soleil che è arrivata persino a cacciare dalla stanza Gianmaria, accusandolo di portare solo negatività in tutta la camera. Una cosa che ovviamente non è piaciuta a nessuno, neppure a Davide che ormai ha le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chi segue il Grande Fratello VIP 6 sa bene che in questi mesi,Sorge non ha mai molto frequentato le stanze degli altri concorrenti, rintanandosi quasi sempre, insieme al “suo ” Alex Belli, nellache lei, Davide e l’attore, hanno scelto sin dal primo giorno. In queste ultime settimane però Davide ha molto legato conAntinolfi e visto che ora Alex non c’è più, ieri i due si sono ritrovati a chiacchierare nellada letto del trio. Mai lo avessero fatto. Questa situazione ha provocato l’ira funesta diche è arrivata persino are, accusandolo di portare solo negatività in tutta la camera. Una cosa che ovviamente non è piaciuta a nessuno, neppure a Davide che ormai ha le ...

