Soldi | Meghan Markle e il principe Harry si separeranno tra pochi mesi | la bomba che travolge il Regno Unito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Al centro dell'attenzione ci sono ancora i duchi ribelli, il, i reali in fuga negli States e che con la Corona inglese hanno troncato in modo brusco e netto. Ora, su di loro, piovono indiscrezioni piuttosto clamorose: separazione nel 2022? La notizia viene rilanciata dal Sun, ma attenzione: trattasi non di separazione affettiva, ma "soltanto" lavorativa. I due infatti, secondo quanto racconta il tabloid, vorrebbero fortemente intraprendere percorsi differenti, in modo indipendente per una forte "voce politica". L'indiscrezione viene rilanciata da Neil Sean, esperto di faccende reali, direttamente dal suo canale YouTube: "Sembra che nel 2022 potrebbero essere indirizzati a una scissione", spiega senza giri di parole. Le ragioni dietro alla possibile separazione sono sia ...