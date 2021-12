Snowboardcross: Michela Moioli seconda nelle qualificazioni a Cervinia, tre azzurre alle fasi finali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Saranno tre le azzurre che si giocheranno il podio domani nelle fasi finali della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross in quel di Cervinia. Si sono completate infatti nel primo pomeriggio le qualificazioni, che hanno stilato la lista delle sedici atlete presenti nei quarti di finale. Nessun patema per Michela Moioli che avanza facilmente con il secondo crono: la bergamasca è a pari merito con l’americana Lindsey Jacobellis, mentre al comando, con 35 centesimi di margine, la britannica campionessa del mondo Charlotte Bankes. Nella seconda run passano il turno anche Francesca Gallina, tredicesima, e Caterina Carpano, quattordicesima. Eliminata la giovane Sofia Groblechner, 35ma, mentre non hanno terminato la prova ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Saranno tre leche si giocheranno il podio domanidella gara di Coppa del Mondo diin quel di. Si sono completate infatti nel primo pomeriggio le, che hanno stilato la lista delle sedici atlete presenti nei quarti di finale. Nessun patema perche avanza facilmente con il secondo crono: la bergamasca è a pari merito con l’americana Lindsey Jacobellis, mentre al comando, con 35 centesimi di margine, la britannica campionessa del mondo Charlotte Bankes. Nellarun passano il turno anche Francesca Gallina, tredicesima, e Caterina Carpano, quattordicesima. Eliminata la giovane Sofia Groblechner, 35ma, mentre non hanno terminato la prova ...

