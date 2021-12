Snowboardcross maschile | cinque azzurri qualificati per le fasi finali di domani

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ottima Italia nelle qualificazioni dia Cervinia (Italia). Nonostante la pesantissima assenza per infortunio di Omar Visintin, sono infatti bengliche riescono ad accedere agli ottavi di finale nella terza tappa di Coppa del Mondo. Il migliore degli italiani è Lorenzo Sommariva, che chiude la sua prova con il sesto crono. Centrano la qualificazione poi anche Matteo Menconi, settimo, Tommaso Leoni, 14°, Michele Godino, 23°, e Filippo Ferrari 25°, mentre sono costretti ad arrendersi Luca Abbati, 60°, e Niccolò Colturi, 61°. Il primo tempo delle qualificazioni lo fa segnare lo spagnolo Lucas Eguibar (39.02). Secondo crono invece per il canadese Eliot Grondin (+0.16) e terzo per l’austriaco Jakob Dusek (+0.32). L’appuntamento con la gara è ora peralle ore ...

Ottima Italia nelle qualificazioni di snowboardcross maschile a Cervinia (Italia). Nonostante la pesantissima assenza per infortunio di Omar Visintin, sono infatti ben cinque gli azzurri che riescono ...