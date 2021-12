Smog - Diesel Euro 4 e 5 | nelle grandi città scattano i primi blocchi | la situazione

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La qualità dell'aria peggiora, soprattutto nella pianura padana, e negli amministratori locali, pregiudizialmente convinti che il peggioramento delle concentrazioni di gas inquinanti e polveri sottili siano ascrivibili solo alle auto, scatta il tic delle limitazioni alla circolazione stradale. Vediamo, dunque, cosa sta accadendo in alcune delle principaliitaliane, ricordando che i provvedimenti, di competenza delle singole amministrazioni, valgono, per il tempo indicato, solo nel territorio comunale ed eventualmente dei Comuni del circondario. A Roma arrivano le domeniche ecologiche (per ora). A Roma, per ora, nessuna imitazione o blocco. Tuttavia, ieri la giunta Gualtieri, basandosi sui dati del 15 dicembre, ha invitato la popolazione a "preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto (es. metano), adottare comportamenti di ...

Advertising

PiacenzaPress : Prosegue a Piacenza l’emergenza smog: fino a lunedì compreso stop anche ai diesel Euro 4 - Nutizieri : Smog, superati i limiti Pm10. Prorogata l'allerta a Bologna, Imola e altri Comuni - cittametrobo : #Smog, proseguono fino a lunedì 20 dicembre le misure emergenziali: stop ai diesel euro 4, riscaldamenti abbassati… - EmilioBerettaF1 : Smog, Milano oltre i limiti da quattro giorni: scattano i blocchi per diesel e riscaldamenti - infoitinterno : Smog, il Ferrarese torna in emergenza Stop ai diesel Euro 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Smog Diesel

Torino estende il blocco alleEuro 5. Situazione difficile a Torino, dove ieri, in alcune zone, si è superata la soglia dei 90 µg/m³ di PM10 e dove la media giornaliera ha superato i 75 µg/m³ ...... nell'area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade 'corridoio'), per i veicoli più inquinanti si aggiungeranno quelle per i veicoliEuro 4. Previste anche ulteriori misure relative ...Milano, Bologna, Torino avviano le restrizioni alla circolazione. A Roma, per ora, solo domeniche ecologiche. Facciamo il punto ...Proseguono le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosfericoProseguono le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ...