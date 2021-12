Slittino | Nations Cup Igls 2021 | si qualificano per la gare del weekend Nagler Malleier | Nina Zoeggeler e Verena Hofer

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella mattinata odierna si sono disputate le tre prove diCup valevole per la Coppa del Mondo di-2022. Sul budello di-Innsbruck (Austria) tutti gli italiani al via delle qualificazioni hanno strappato il pass per ledel, sia nel doppio, sia nel singolo femminile. Nella prova di doppio, miglior tempo per i nostri Ivane Fabianin 39.994 con 36 millesimi sugli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller. Terzi i canadesi Tristan Walker e Justin Snith a 164, mentre al quarto posto si sono classificati gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf a 174. Nel singolo maschile miglior tempo per il tedesco Chris Rene Eissler in 50.327, con ben 210 millesimi di margine sul russo Matvei Perestoronin e ...