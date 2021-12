Skeleton, Valentina Margaglio da sogno: seconda ad Altenberg (Di venerdì 17 dicembre 2021) Valentina Margaglio non vuole fermarsi. Sul budello tedesco di Altenberg, nella tappa valevole per la Coppa del Mondo di Skeleton 2021/2022, la piemontese di Casale Monferrato si è issata in seconda posizione, attardata di appena 11 centesimi dalla padrona di casa, la teutonica Tina Hermann, vincitrice con il tempo di 1’59?03. Per l’Italia si tratta del miglior risultato di sempre in una gara del circuito maggiore, che fa seguito al terzo posto della stessa Margaglio, ottenuto sul catino di Igls nella seconda tappa stagionale del calendario. Una gara straordinaria quella della 28enne appartenente alle Fiamme Azzurre, che nella seconda run ha ottenuto sia il miglior tempo di spinta che quello di manche, migliorando di una posizione il risultato ottenuto ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021)non vuole fermarsi. Sul budello tedesco di, nella tappa valevole per la Coppa del Mondo di2021/2022, la piemontese di Casale Monferrato si è issata inposizione, attardata di appena 11 centesimi dalla padrona di casa, la teutonica Tina Hermann, vincitrice con il tempo di 1’59?03. Per l’Italia si tratta del miglior risultato di sempre in una gara del circuito maggiore, che fa seguito al terzo posto della stessa, ottenuto sul catino di Igls nellatappa stagionale del calendario. Una gara straordinaria quella della 28enne appartenente alle Fiamme Azzurre, che nellarun ha ottenuto sia il miglior tempo di spinta che quello di manche, migliorando di una posizione il risultato ottenuto ...

Advertising

Coninews : E SONO DUEEEEEEE! ?? Dopo la storica prima volta di Igls, ad Altenberg Valentina #Margaglio raddoppia! Seconda piaz… - ItaliaTeam_it : Valentinaaaa! Meravigliosaaaaaaaa! Podio per Valentina Margaglio nello skeleton, è seconda in Coppa del Mondo ad A… - sportface2016 : #Skeleton, Valentina #Margaglio da sogno: seconda ad #Altenberg - StefiParrel : RT @vitasportivait: ?? #Skeleton | #Altenberg ???? VALENTINA #MARGAGLIO ???? NON FINISCE PIÙ DI STUPIRE! ?? L'azzurra entra ancora una volta ne… - StefiParrel : RT @ItaliaTeam_it: Valentinaaaa! Meravigliosaaaaaaaa! Podio per Valentina Margaglio nello skeleton, è seconda in Coppa del Mondo ad Altenb… -