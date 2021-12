Skeleton | Valentina Margaglio da delirio | fantastico 2° posto sulla pista tecnica di Altenberg!

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Una straordinariasi ferma a soli 11 centesimi dal sogno della prima vittoria in carriera. La nativa di Casale Monferrato, infatti, ha disputato due manche stellari, ma è Tina Hermann ad aggiudicarsi la tappa di Altenberg (Germania) valevole come quinto appuntamento della Coppa del Mondo difemminile 2021-2022. Sul budello della Sassonia la nativa di Colonia ha chiuso con il tempo complessivo di 1:59.03 (59.50 nella prima manche, 59.53 nella seconda) precedendo, come detto, per appena 11 centesimi la nostrache, invece, è stata in grado di guadagnare una posizione nella seconda manche chiudendo con 59.64 e 59.50. Per la nostra portacolori si tratta di un risultato davvero importante, che conferma la sua crescita sotto molti punti di vista. Oltre ad avere ...