(Di venerdì 17 dicembre 2021) Martinssi è issato al primo posto neldinella tappa di Coppa del mondo ad, in Germania. Il lettone ha chiuso la sua gara con il tempo di 1:53.90, posizionandosi davanti al duo teutonico composto da Axel Jungk, staccato di 19 centesimi nonostante il quinto tempo nella seconda run, e di Christopher Grotheer che ha chiuso a 0.49. Due gli azzurri impegnati in gara: si tratta di Amedeo, 11esimo al traguardo a 1.32 dal leader, mentre Mattiaè arrivato 15esimo con 1.86. Classifica generale che vede al primo posto Christopher Grotheer con 835 punti, seguito da Axel Jungk a 811 e da Alexander Tretiakov a 754. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Skeleton singolo maschile Altenberg: vince Dukurs Bagnis 11º Gaspari 15º - #Skeleton #singolo #maschile -

Ultime Notizie dalla rete : Skeleton singolo

FISI

19/12/21 " Coppa del mondo junior " Staffetta a squadre,maschile efemminile ... diretta streaming ibsf.orgLun. 13/12/21 " Coppa Europa " Gara maschile e femminile Sigulda (...... in Austria, Valentina Margaglio chiude ottava nelfemminile a Winterberg , in Germania, nella quarta tappa valida per la Coppa del Mondo di2021/2022. La 28enne di Casale Monferrato ...Martins Dukurs si è issato al primo posto nel singolo maschile di skeleton nella tappa di Coppa del mondo ad Altenberg, in Germania.Martins Dukurs si è issato al primo posto nel singolo maschile di skeleton nella tappa di Coppa del mondo ad … Continua ...