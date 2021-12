Siviglia vs Atletico Madrid: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Atletico Madrid cercherà di riprendersi dalle sconfitte successive nella Liga quando continuerà la sua difesa del titolo contro il Siviglia all’Estadio Ramon domani sabato 18 dicembre. La squadra di Diego Simeone, quarta in classifica, ha perso le ultime due in campionato contro Mallorca e Real Madrid, mentre il Siviglia, secondo in classifica, ha vinto le ultime due contro Villarreal e Athletic Bilbao. Il calcio di inizio di Siviglia vs Atletico Madrid è previsto alle 21 Prepartita Siviglia vs Atletico Madrid: a che punto sono le due squadre? Siviglia Il Real Madrid sta minacciando di scappare con la Liga in questa stagione, ma al momento il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’cercherà di riprendersi dalle sconfitte successive nella Liga quando continuerà la sua difesa del titolo contro ilall’Estadio Ramon domani sabato 18 dicembre. La squadra di Diego Simeone, quarta in classifica, ha perso le ultime due in campionato contro Mallorca e Real, mentre il, secondo in classifica, ha vinto le ultime due contro Villarreal e Athletic Bilbao. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Il Realsta minacciando di scappare con la Liga in questa stagione, ma al momento il ...

