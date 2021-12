Simone Di Pasquale rompe il silenzio su Maria: la nuova fiamma del coach di Ballando con le Stelle (Di venerdì 17 dicembre 2021) Simone Di Pasquale ha da poco detto addio a Ballando con le Stelle, il programma che lo ha reso noto al grande pubblico televisivo. Il cuore del ballerino 43enne, dopo aver battuto dal 1998 al 2005 per Natalia Titova, da qualche mese è occupato da Maria. La donna del mistero è una vecchia fiamma del danzatore e, dopo molto tempo, il destino li ha fatti incontrare nuovamente. Simone Di Pasquale dopo l’addio a Ballando con le Stelle In queste settimane si è parlato molto di Simone Di Pasquale a causa del suo addio a Ballando con le Stelle. Davanti alle telecamere di Rai 1, aveva commosso i giurati e il pubblico annunciando: ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021)Diha da poco detto addio acon le, il programma che lo ha reso noto al grande pubblico televisivo. Il cuore del ballerino 43enne, dopo aver battuto dal 1998 al 2005 per Natalia Titova, da qualche mese è occupato da. La donna del mistero è una vecchiadel danzatore e, dopo molto tempo, il destino li ha fatti incontraremente.Didopo l’addio acon leIn queste settimane si è parlato molto diDia causa del suo addio acon le. Davanti alle telecamere di Rai 1, aveva commosso i giurati e il pubblico annunciando: ...

