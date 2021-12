Sigaretta elettronica e disfunzione erettile, “il rischio raddoppia negli uomini che ‘svapano’. Anche già dai 20 anni” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nemmeno la Sigaretta elettronica regge l’ideale dell’uomo macho, tanto utilizzato nei decenni passati per diffondere la cultura del fumo. Svapare raddoppia infatti il rischio di disfunzione erettile negli uomini, già a partire dai 20 anni, oltre a non aiutare a smettere di fumare. Soprattutto nei più giovani, basta un solo “svapo” per innalzare i livelli di stress ossidativo. La conferma viene dalla New York University Grossman School of Medicine. I ricercatori americani hanno condotto uno studio su 13.711 uomini sani di età compresa tra 20 e 65 anni. L’associazione fra svapo e disfunzione erettile è stata confermata indipendentemente dall’età, dalle malattie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nemmeno laregge l’ideale dell’uomo macho, tanto utilizzato nei decenni passati per diffondere la cultura del fumo. Svapareinfatti ildi, già a partire dai 20, oltre a non aiutare a smettere di fumare. Soprattutto nei più giovani, basta un solo “svapo” per innalzare i livelli di stress ossidativo. La conferma viene dalla New York University Grossman School of Medicine. I ricercatori americani hanno condotto uno studio su 13.711sani di età compresa tra 20 e 65. L’associazione fra svapo eè stata confermata indipendentemente dall’età, dalle malattie ...

